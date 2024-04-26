Abbas Güçlü: Öğretmenlere 100. yılda 100 bin kadro hayal olarak kalacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin olarak “Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız” demişti. Umarız devamı gelir. Umarız beklendiğine değer…

Hiç bu kadar beklenilmemişti.

MEB, atama takviminin öne çekilmesi ve kadro sayısı konusunda daha etkin olabilirdi ama görünen o ki son kararı Maliye verecek.

Tekin’in, Şimşek ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek olması muhtemelen gelecek tepkilere birlikte göğüs germeleri için olsa gerek…

Görünen o ki 100. yılda 100 bin kadro hayal olarak kalacak. Kadro sayısı çok olmayacak gibi görünüyor. Umarız en azından branşlara göre dağılımı adil olur.

Bu arada müfredat taslağı bugün açıklanıyor, mülakat gibi diğer önemli sorunlar da sanki buzdolabına kaldırıldı. Umarız bir dayatma ile karşı karşıya kalınmaz…

Öğretmenleri mutlu olmayan bir ülke mutlu değildir bunu asla unutmamalıyız.

Öğretmenleri göz ardı edenler hep çabuk unutulanlar olmuştur.

Yüzbinlerce öğretmenin çok uzun zamandır atama bekliyor olduğunu herkes duydu, Ankara hâlâ duyamadı! Mutlaka haklı gerekçeleri vardır ama keşke ara ara bilgilendirme yapılsaydı da tansiyon bu kadar yükselmeseydi.

Beklenti 100 bin kadro yönünde ama çok az da rakamlardan söz ediliyor. Daha da önemlisi bir sonraki atama dönemi ne zaman?

Bir milyona yakın atama bekleyen öğretmenin bulunduğu bir dönemde ne kadar kadro verilirse verilsin az gelecektir.

Abbas Güçlü’nün yazısı