Abbas Güçlü: Ne oldu da nüfus planlamalarıyla doğurganlık oranını frenlemeye çalışan ülkeler bugün tam tersini yapıyor?

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Peki o zaman ne oldu da çok yakın zamana kadar nüfus planlamaları ile doğurganlık oranını frenlemeye çalışan ülkeler bugün tam tersini yapıyor?

Tüm sosyolojik sorunlarda olduğu gibi bu konuyu hafife almak ya da işimize gelen gerekçelere göre şekillendirmek hataların en büyüğü olur.

Eğer bu konuda samimiysek, gerçekten kalıcı bir çözüm arayışı içerisindeysek önce bu takıntılarımızdan ve günü kurtarmaya yönelik politikalardan kurtulmamız gerekiyor…

…Özetin özeti: Evliliğin ötelenmesi ve çocuktan uzak durulması bir sonuçtur. Önce gençlerimizi bu noktaya getiren sorunlarımızı konuşmamız gerekmez mi?..

Abbas Güçlü’nün yazısı