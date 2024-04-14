Abbas Güçlü: 10 milyona yakın üniversite mezunumuz ya işsiz ya da öğrenim gördüğü alanla hiç ilgisi olmayan işlerde çalışıyor!

Tarım ve turizm ülkesiyiz ama meslek liseleri içerisinde en azı onlar.

Sanayide ileri teknolojiyi yakalamaya çalışıyoruz ama meslek liselerimizin çoğu çağın çok gerisinde.

En vahimi de meslek liselerinde meslek adamı yetiştirme yerine öğrencilerini üniversitelere yönlendirdik. İyilik yapıyoruz derken mutsuzluğun en büyüğünü yaşattık. Teknik eleman olarak kalsalar rahatlıkla iş bulabilecekken üniversite sınavlarında perişan oldular, hiç istemedikleri bölümlere yöneldiler, işsizliğe mahkûm oldular. Meslek liseliler, ‘katsayı zulmü’nden kurtulunca güya daha daha mutlu olacaklardı, tam tersi yaşandı…

Herhangi bir mesleki eğitim politikamız var mı?

Bilen, duyan varsa ne olur bize de anlatsın…

Dünya genelinde okula başlayan tüm öğrencileri üniversiteye yönlendiren ve eğitim sistemini ona göre dizayn eden bir başka ülke zor bulursunuz.

Gelişmiş ülkelerin çoğunda beyaz yakalılar kadar mavi yakalılar da çok önemlidir. Bu yüzdendir ki öğrencilerin üçte biri üniversiteye, üçte ikisi mesleki okullara yönlendirilir. Zaten pek çoğunun tercihi de o yöndedir.

Yurt dışında okulları gezerken girdiğim her sınıfta ileriye yönelik beklentilerini, hedeflerini ve tercihlerini de sorarım.

En gelişmiş ülkelerde bile sınıfın yarıdan fazlasının tercihi üniversiteden yana değildi!.. Meslek yelpazesi onlarda o kadar geniş ve yapılan her iş, edinilen her meslek o kadar değerli ki kimse diploma ya da etiket peşinde koşmuyor!

Abbas Güçlü’nün yazısı