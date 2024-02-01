AB zirvesinde uzlaşı: Ukrayna’ya 50 milyar avroluk ek yardım

Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Ukrayna’ya 50 milyar avroluk ek mali yardım konusunda uzlaşmaya varıldı.
Ukrayna’ya ek mali yardım için AB’nin 2021-2027 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesinde değişiklik planı, aralıktaki AB liderler zirvesinde Macaristan’ın vetosuna takılmıştı.
AB’nin bugünkü özel zirvesindeyse uzlaşma haberi geldi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X (eski adıyla Twitter) hesabında Ukrayna’ya 50 milyar avroluk ek yardım için 27 üye ülkenin tamamının uzlaşmaya vardığını bildirdi.