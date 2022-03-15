AB dışından gelen kargoda vergi arttı

Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargoyla gelecek, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 avroyu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yarı yarıya artırıldı.

4458 sayılı gümrük kanunundaki değişikliği içeren karar, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu kapsamda söz konusu eşya için ödenecek tek ve maktu gümrük vergisinde değişiklik yapılmadı. Eşyanın AB ülkelerinden gelmesi halinde yüzde 18 vergi ödenecek.

Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi ise yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılırken, eşyanın ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak yüzde 20 vergi daha tahsil edilecek.

Bu limitler dahilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Kararla, karar kapsamına bin 500 avroyu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi.

Kitap istisnası

Karar göre, posta ve kargoyla gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti bin 500 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak maktu gümrük vergisi sıfır olacak.

Bu kapsamda tüzel kişilere gelen ve kıymeti 22 avroyu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden yukarıda belirlenen maktu vergiler tahsil edilecek.

Değeri bin 500 avroyu geçmemek üzere yolcu beraberinde gelen sigara, alkollü içki, kozmetik ve gıda ürünlerin dışında kalan, yetişkinler için 430 avro, 15 yaşından küçükler içinse 150 avronun üzerinde olan eşya üzerinden belirlenen maktu vergiler alınacak.

İki muafiyet daha

Karara göre, bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya vergi muafiyet tanınacak.

Yurt dışından Türkiye’ye tıbbi araştırma amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak bu materyallerin Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması gerekiyor.

Kararla, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulacak motorlu araçların, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışının yapılmayacağına hükmedildi. 10 yıl sonrasında ise söz konusu araçların satışında gümrük vergisi aranmayacak.