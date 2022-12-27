AB, Aliağa’daki iki tersaneyi ‘onay’ listesinden çıkardı: Kazalar ihmalden

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin gemi geri dönüşüm merkezi Aliağa’daki iki tesisi, güvenlik zaafları nedeniyle ‘onaylı tesis’ listesinden çıkardı.

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AB Onaylı Gemi Geri Dönüşüm Listesi’nde bulunan sekiz Türk tersanesinden ikisi olan Işıksan ve Şimşekler, bundan böyle AB bayraklı gemilerin söküm işlemini yapamayacak.

Nasıl Bir Ekonomi’den Aysel Yücel’in haberine göre Avrupa Komisyonu, Işıksan Tersanesi’ne ilişkin incelemesinin sonucunda, tesisin listeye girmek için gerekli olan güvenlik standartlarını artık karşılamadığı sonucuna vardı. Komisyon, ilgili tesisin, söküme gelen AB bayraklı gemileri, farklı tesislere transfer ettiğine dair göstergeler olduğu belirtti.

‘Ölümlü kazalar ihmalden’

Diğer yandan Şimşekler tesisinde meydana gelen iki ölümlü kazanın incelenmesinin ardından, tersanede bazı güvenlik sorunları olduğunu tespit edildi. Komisyon, Şimşekler tersanesine bazı güvenlik tavsiyelerinde bulunulduğunu, ancak geri dönüş alınamadığını belirtti.

‘Sektör adına üzgünüz’

İki tesisin AB’nin listesinden çıkarılmasına yönelik değerlendirme yapan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, “Sektör adına üzgünüz. İlgili firmalar gerekli savunmalarını yapıyorlar. Aliağa’daki gemi geri dönüşüm tesisleri olarak eksiklerimizi gidermek ve AB’nin yeni taleplerini karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Asbest iddialarıyla gündemdeydi

Aliağa gemi geri dönüşüm tesisleri, son dönemde olumsuz haberlerle de sıkça gündeme gelmeye başladı. Son olarak geçtiğimiz aylarda Brezilya Donanması’na ait ‘Nae São Paulo’ isimli uçak gemisindeki asbest iddialarıyla gündeme gelmişti.

Aliağa’daki Sök Denizcilik’in tesislerinde sökülmek üzere Türkiye’ye doğru yola çıkan gemide çok yüklü miktarda asbest olduğu iddia edilmişti. Bu nedenle geminin Türkiye’ye gelişi farklı kesimlerin tepkisine yol açmıştı. Gelen tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geminin Türkiye’de sökülmesi için verilen izni iptal etti.