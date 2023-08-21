A Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyatlarda Hırvatistan’a elendi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,89 azalışla 7.446,35 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,94 puan azalışla ve yüzde 0,89 değer kaybederek 7.446,35 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 4,21 ve holding endeksi yüzde 0,82 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31’le spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu. […]