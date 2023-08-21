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Yaramazlara biraz batar!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyatlarda Hırvatistan’a elendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan’a 84-71 mağlup oldu.

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Bu sonuçla Türkiye, gelecek yıl düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde oynama hakkını kaybetti. Hırvatistan’sa elemelerde mücadele etme hakkı kazandı.


2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda 12 takım mücadele edecek.

Oyunlara ev sahibi Fransa’nın yanı sıra 2023 FIBA Dünya Kupası’ndan 7 takım doğrudan katılma hakkı kazanacak. Bu ülkelerin yanı sıra gelecek yıl düzenlenecek elemelerden 4 ekip daha 2024 Paris bileti alacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda finale yükseldi

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