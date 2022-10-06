97 Liverpool taraftarı ölmüştü: Hillsborough faciasının adli tıp raporu yeniden incelenecek

İngiliz futbol tarihinin en kara günlerinden biri olarak kayıtlara geçen Hillsborough faciasının yaşandığı günle ilgili hazırlanan adli tıp raporu yeniden gözden geçirilecek.

Fotoğraf: Liverpool FC

15 Nisan 1989’da, Liverpool ve Nottingham Forest takımlarının karşılaştığı Federasyon Kupası yarı final maçında izdiham nedeniyle 97 Liverpool taraftarı hayatını kaybetmişti. Maç, Sheffield’daki Hillsborough Stadyumu’nda oynandığı için tarihe Hillsborough faciası olarak geçmişti. Futbol maçlarında güvenlik konusu gündeme oturmuş ve stadyumlarda bir dizi değişiklik yapılmıştı.

İçişleri bakanlığı, geçmişteki hataların yinelenmemesi için adli tıp raporunun yeniden inceleneceğini açıkladı.

Soruşturmada facianın yaşandığı gün saat 15.15 sonrasındaki delil ve veriler yer almamıştı. Bunun nedeni, patoloji raporunun ölenlerin hepsinin bu saat öncesinde meydana gelen yaralanmalar sonucunda hayatını kaybettiğine işaret etmesiydi.

Fotoğraf: Reuters

Ancak sonrasında Bağımsız Hillsborough Komisyonu, ilk ambulansın stadyuma ulaştığı 15.15 sonrasında yaşananların yaralananların hayatta kalma olasılığı konusunda önemli ipuçları verebileceği kanısına varmıştı.

2017’de, komisyonun başkanı piskopos James Jones tarafından hazırlanan raporda ilk soruşturma kapsamında hazırlanan adli tıp raporundaki eksiklik ve hatalar vurgulanmış, yeni soruşturma istenmişti. Komisyonda yer alan Dr. Bill Kirkup, ilk raporda ‘kurbanların yaralanmalar sonucunda kısa sürede öldüğüne’ dair saptamaya şüpheyle yaklaşarak ”41 kişinin kurtarılma şansı olabilirdi” demişti.

Jones’un raporunda ‘Hillsborough Yasası’ çıkarılması da önerilmişti.

25 tavsiye içeren bu rapor doğrultusunda ilk bulguları mercek altına alma kararı verildi. Bunu yapacak ekibin başına adli tıp uzmanı Glenn Taylor getirildi.

Taylor, önümüzdeki yaz içişleri bakanlığına ayrıntılı değerlendimelerin yer alacağı raporunu sunacak. Bu raporda ilk patoloji raporundaki eksikliklere dikkat çekilecek. Böyle bir şeyin gelecekte tekrar etmemesi için öneriler ve Hillsborough faciasından alınan derslerin patolojinin pratiğine neler katabileceği de yer alacak.