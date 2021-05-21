82 yaşındaki hastanın ‘yanlış bacağı’ ampute edildi

Avusturya’daki bir hastanede, 82 yaşındaki bir hastanın ‘yanlış bacağı’ ampute edildi.

Fotoğraf: Salzburger Nachrichten (temsili)

Çok sayıda sağlık sorunu bulunan ve bunların sonucu olarak sol bacağının ampute edilmesi gerektiği belirtilen hastanın 18 Mayıs’ta sağ bacağı ampute edildi. Ameliyatın yapıldığı Freistadt Klinik’ten yapılan açıklamada ‘insan bir hatası’ ve ‘trajik bir hata’ ifadeleri kullanılarak özür dilendi.

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Kliniğin müdürü Norbert Fritsch ise şunları söyledi: “82 yaşındaki bir hastamızın salı günü (18 Mayıs) yanlış bacağının ampute edilmesinin şokunu yaşıyoruz. Hata perşembe sabahı bandaj değiştirilirken fark edildi. Bunun nasıl olduğunu derinlemesine araştırmak zorundayız. Üst üste gelen zincirleme insan hatalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Standartlarımızı gözden geçirmeliyiz. Hastamızdan ve kamuoyundan özür dileriz.”

Ülke basınında çıkan haberlere göre konuşma güçlüğü çeken ve sağlık sorunları nedeniyle hatanın farkında olmadığı belirtilen hastaya psikolojik destek veriliyor.

Sağ bacağının ampute edilmesi için yeniden ameliyat edilecek. Ameliyatın birkaç gün içinde yapılması planlanıyor.