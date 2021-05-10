54 yaşında biyolojik annesine kavuştu: Küçükken TV’de onu izleyerek büyümüş

ABD’nin California eyaletinde yaşayan bir kadın, evlatlık verildikten 50 yılı aşkın süre sonra biyolojik annesine kavuştu. Annesi, o çocukken severek izlediği, ABC’de yayınlanan bir sitcom’da rol almıştı!

Fotoğraf: www.today.com

NBC’de yayınlanan ‘Today’ programına konuk olan Lisa Wright (57), oyuncu annesi Lynne Moody’yi nasıl bulduğunu anlattı. Wright, “1964 doğumluyum. Bebekken evlatlık verilmişim. 1970’lerde yayınlanan That’s My Mama’da rol almış annem. Biz beni evlat edinen ailemle her hafta izlerdik yani annemi izleyerek büyümüşüm” dedi.

Reklam

Anlattıklarına bakılırsa küçük yaştan beri evlatlık olduğunu bilen Wright, 54 yaşını doldurduğu 2018’e kadar ailesini merak etmedi. Kendisini evlatlık alan anne-babası ona, “Annen seni çok seviyordu eminiz ama 18 yaşında doğum yapmış. Sana bakacak durumda değildi” demişti. Dosyasında, evlatlık veren kişinin bilgileri gizliydi. Onu büyüten aile de biyolojik annesinin kim olduğunu bilmiyordu.

2018’de, bir gün oğlu, “Seni doğuran kadının kim olduğunu merak etmiyor musun” diyerek DNA testi yaptırmasını önerdi.

Wright, onu büyüten annesiyle. (Fotoğraf: Lisa Wright)

DNA veri tabanı paylaşan bir sitede karşılaştırma yapınca dayılarından birinin izine ulaştı. Dayısıyla temas kurdu, onun aracılığıyla da annesiyle. Dayısı ailenin de yıllardır onu aradığını söyledikten beş dakika sonra telefonu çaldı, “Bu benim kızım mı” diyen Moody’ydi.

Reklam

Wright da annesi de Los Angeles kentinde oturuyordu. İkisi de ağlamaktan konuşmakta güçlük çekti. Moody, heyecanla, “Seni ne zaman görebilirim” diye sordu, Wright, “Ne zaman istersen” diye yanıt verdi. Anne-kız ertesi gün buluştu.

Moody’nin Wright’dan sonra başka çocuğu olmamıştı.

Evlatlık vermek zorunda kaldığı için çok üzüldüğünü ve yıllarca kızının hasretini çektiğini söyleyen Moody,“Hayat sürprizlerle dolu. Kızıma kavuşmak da benim hayatımdaki en güzel sürprizdi” dedi.

TV programında yaşadıklarını anlatırken de duygulanan anne-kız bundan böyle birlikte mümkün olduğu kadar çok vakit geçireceklerini söyledi.