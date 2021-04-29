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Yaramazlara biraz batar!

500 kiloluk çan çalındı

Kenya’daki bir kilisenin 500 kilo ağırlığındaki çanı çalındı. Kamuoyundan, çanın bulunması için yardım istendi.

Fotoğraf: Twitter

Başkent Nairobi’nin kuzeyindeki Kiambu bölgesindeki Meryem Ana Ortodoks Kilisesi’nin yönetimi, durumu polise bildirdiklerini açıkladı. Bakır çanın çalınmasından bir hafta önce de 10 şişe sunak şarabı ve başka birkaç eşyanın çalındığı belirtildi.

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Yerel basın, çanın fotoğrafını paylaşırken bölge sakinleri, Covid-19 nedeniyle ibadethanelerde toplanmanın yasak olduğu süreçte hırsızlık olaylarının arttığından yakındı ve polisten önlem almalarını istedi.

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