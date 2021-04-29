500 kiloluk çan çalındı

Covid-19 üzerinde genetik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Hakan Savlı mutasyonların yapısını saptama sisteminde boşluk olduğuna işaret ederek uyardı: “Ülkemizdeki mutasyon soyları şu andaki gibi karanlıkta kalır, nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu anlayamayız.”