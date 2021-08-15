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Yaramazlara biraz batar!

50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Osmaniye’de 50 suçtan kaydı bulunan 15 yaşındaki bir çocuk yakalandı. Çocuk, hırsızlık suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’da yer alan habere göre S.P.’nin 17 Haziran ile 5 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda elektrikli bisiklet, motosiklet ve bisiklet çaldığı güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi.


Yunus Emre Mahallesi’nin ara sokaklarında motosikletle polisleri peşine takıp kaçan S.P. kovalamacının ardından yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde, çaldığı araçları ismini bilmediği kişilere sattığını söyleyen çocuk sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

S.P.’nin 50 suç kaydından 28’i de hırsızlıktan dolayı.

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