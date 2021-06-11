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Yaramazlara biraz batar!

50 bilim insanı uyardı: İklim kriziyle mücadele ederken doğayı yok etmeyin

İklim ve biyoçeşitlilik krizine çözüm arayan 50 bilim insanı tarafından hazırlanan rapora göre iklim değişikliği ve doğa kaybının birbiriyle bağlantılı, bu nedenle birlikte ele alınması gerektiyor. Dahası iklim değişikliğiyle mücadelede akut müdahalelerle tek bir alana yoğunlaşmak doğa için daha da zararlı olabilir. Bu nedenle bütüncül bir yaklaşım şart.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre rapor, uluslararası hükümetlere iklim değişikliği ve yok oluşla mücadele konusunda tavsiyelerde bulunan, iki etkili bilim grubu Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ve Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine İlişkin Hükümetler Arası Bilim-Politika Platformu (IPBES) tarafından derlendi.


İklim kriziyle mücadele konusunda kritik uyarılarda bulunulan raporda, çözüm niyetiyle atılan adımların aslında felaketi tetikleyebileceğine dikkat çekildi.

‘Yanlış ağaç dikimi kelebek etkisi yaratıp tüm ormanın kaybolmasına neden olabilir’

Raporun yazarlarından Plymouth Üniversitesi’nden Prof. Camille Parmesan, bu durumu ağaç dikme örneğiyle anlattı. Yerli olmayan tek bir ağaç türünün ekilmesini ‘felaket’ olarak niteleyen profesör, söz konusu ağacın ormandaki hava koşullarına veya bitki zararlılarının salgınına karşı savunmasız kalacağını söyledi.

Bir mantar, güve ya da böceğin ağaçtan ağaca geçebileceğini belirten Parmesan bunun iklim krizine olası etkilerini ise şu sözlerle özetledi: “Bir mevsim, bir kuraklık, bir sıcak hava dalgası içinde tüm ormanı kaybedersiniz.”

’80’lerde yaşanan faciadan örnek alınmalı’

Profesör, örnek olarak 1970’lerde ve 1980’lerde Britanya’da meydana gelen turbalık (ölmüş bitkilerden meydana gelmiş sulak alanların genel adı) faciasını anlattı. O dönemde turbalık alanlara orman oluşturmak için ağaç dikimi yapılmıştı. Bu da çevre faciasına yol açmıştı.

Turbalık alan / Fotoğraf: BBC

Turbalıklar sağlıklı bir durumdayken havadaki karbondioksiti emiyor, ancak Britanya’daki turbalıkların yüzde 80’i hala hasarlı durumda, yani karbon emisyonlarına katkıda bulunuyorlar.

Raporda, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının doğaya zararlı olabileceği alanlar ise şöyle maddeledi:

  • Biyoyakıt elde etmek amacıyla çok büyük bir arazi parçası üzerinde tek bir çeşit bitki (monokültür) dikimi yapılması,
  • Tarihsel olarak ormanlık olmayan ekosistemlere ağaç dikme veya tek bir ağaç türüyle, özellikle egzotik ağaçlarla yeniden ağaçlandırma yapılması,
  • Madencilik faaliyetlerinde artışa neden olan elektrikli araba bataryaları gibi yenilenebilir enerji teknolojisinin yaygınlaştırılması,
  • Yabani hayvanlar ve bitkilere engel teşkil eden barajlar ve deniz duvarları inşa etmek.

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