5 dakikalık yola 435 lira: Taksimetre bozukmuş

İstanbul’da 500 metrelik yola taksimetre 435 lira yazdı. Taksici, cihazın bozuk olduğunu söyledi.

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Bahçelievler ilçesinde 8 Nisan’da taksiye binen Ahmet Durmaz, açılış ücretinin 400 lira olduğunu gördü. Beş dakika sonra ücret 435 liraya çıktı. Durmaz, itiraz edip ücreti ödedi, sonra da şikayetçi oldu.

Olayı anlatan 30 yıllık taksici Hüseyin Keleş, müşterinin Esenler’e gitmek istediğini, biraz ilerledikten sonra telefonla çekime başladığını, kendisinin bundan ‘huylandığını’ söyledi.

Keleş, müşterinin taksimetre 435 lirayı gösterince inmek istediğini, fiş kesip parasını aldığını belirterek sonrasında arkadaşlarını aradığını ve yanlış olduğu söylenince taksimetre firmasına gidip yedi-sekiz saat beklediğini, kendisi gibi bekleyen üç-dört taksi daha olduğunu ifade etti.

“Bazen böyle binde bir oluyor, olaydan sonra kaçacak yer aradım. Bize yakışmayan bir iş” diyen taksici, kendisinin bir suçu olmadığını, olayın taksimetreden kaynaklandığını belirterek müşterinin parasını iade edeceğini söyledi.

Müşteri Ahmet Durmaz, parayı geri almayacağını aktararak “Ben artık konuyu kapattım. Parayı geri almayacağım. Daha ilgilenmiyorum. Olan oldu, konuyu kapatalım” diye konuştu.