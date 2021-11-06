‘Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu‘ unvanını taşıyan 43’üncü İstanbul Maratonu yarın koşulacak. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00’ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

Fotoğraf: DHA

Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul youtube kanalından canlı yayımlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişi koşacak.

İlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya’dan Avrupa’ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi.

Yıldan yıla katılımın arttığı İstanbul Maratonu’nun bugünkü kapsamına ulaşması ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde organize edilmesiyle sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde maratonda kategoriler ve ödüller artırılırken, yerli ve yabancı atletlerin katılımda da dikkat çekici seviyede artış oldu.

Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda da aynı ülkeden Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

Ödüller

Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 35’er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinci olanlar 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türkiye vatandaşlarında ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

Kapalı yollar

Maraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30’dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı’ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.