430 milyon yıllık iki fosil bulundu



Bilim insanları, yumuşakçaların kökenini aydınlatan, 430 milyon yıllık iki fosil ortaya çıkardı.

Görsel: Dr. Mark Sutton / Imperial College London

İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’ne göre, ‘Punk’ ve ‘Emo’ isimleri verilen fosiller Hertfordshire’da bulundu. O dönemde Güney Britanya’nın büyük kısmı denizle kaplıydı.

Keşif, canlıların nasıl ortaya çıktığını göstermek için üç boyutlu modelleme kullanılarak resmedildi ve analizlerde Punk ve Emo’nun alt kısımları pürüzsüz çıktı. Bu, büyük ihtimalle deniz tabanında yaşadıklarını gösteriyor.

Bulgular Nature dergisinde yayınlandı.

Fosilleri bulan uluslararası ekipten Dr. David Siveter şunları söyledi: “Bu 430 milyon yıllık fosiller, hayvanın yumuşak kısımlarının fosilleştiği sözde ‘olağanüstü korunma’nın, yaşamın evriminin yorumlanması açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu durumda, Dünya’daki önemli bir yaşam grubunun evrim ağacının temel dallarından yumuşakçaların erken tarihine yeni bir ışık tutuluyor.“

Ekip lideri Dr. Mark Sutton ise şöyle konuştu: “Bu kadar iyi korunmuş ve yumuşak dokuların ayrıntılarını ortaya koyan fosiller son derece nadiren bulunur. Sanal fosiller -üç boyutlu dijital modeller- yaratabildik. Bu bize bir bilgi altın madeni sağladı ve Emo ve Punk’ı içeren yumuşakça evrim dalının düşündüğümüzden çok daha zengin ve çeşitli olduğunu anlamamızı sağladı.”

Akademisyenler bulgunun, Aculifera olarak bilinen gruptan gelen erken yumuşakçaların basit ve ilkel yaratıklar olduğu inancını sorgulattığını söyledi.