32’nci İstanbul Caz Festivali’nde ilk isimler belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 32’nci İstanbul Caz Festivali’ne katılacak üç sanatçıyı duyurdu.

Festival ilk üç gününde; Grammy ödüllü Chucho Valdés, Coachella’da sahne alan Hermanos Gutiérrez ile Türkiye’ye ilk defa konser için gelen besteci-piyanist Max Richter’i ağırlayacak. Festival programının tamamıysa önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Açılış caz ikonundan

Chucho Valdés

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu–1 Temmuz 2025, Salı

Afro-Küba cazının en etkili isimlerinden Kübalı piyanist, besteci ve aranjör Chucho Valdés, 1973’te kurduğu Irakere grubu sayesinde Afrika kökleri ile cazı birleştirdi. Küba dans müziğini batá gibi vurmalı Afrika çalgılarıyla tanıştırdı. Timba Cubana’nın doğuşuna yol açtı, Arturo Sandoval ve saksofoncu Paquito D’Rivera gibi isimleri müziğe kazandırdı ve grubun ilk albümü en iyi latin kayıt dalında Grammy aldı. 1998’den itibaren Valdés, kariyeri boyunca toplam yedi Grammy ve üç Latin Grammy ödülü kazandı.

Latin gitarının öncüsü Hermanos Gutiérrez

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu–2 Temmuz 2025, Çarşamba

Alejandro ve Estevan Gutiérrez, ilk albümlerinden bugüne Latin köklerini hiç bırakmadı. ‘8 Años’ (2017), ‘El Camino De Mi Alma’ (2018) ve ‘Hoy Como Ayer’ (2019) albümleriyle dünyaya açıldılar, kapalı gişe konserler verdiler.

İkili, vokalsiz, sözsüz, sadece iki gitarla müzik yapıyor. ‘El Bueno Y El Mano ve Sonido Cósmico’ (2024) albümlerinde, The Black Keys grubunun kurucusu ve yapımcı Dan Auerbach ile çalıştılar. Hermanos Gutiérrez geçen yaz Coachella’da sahne aldı. Latin gitarının öncülerinden Gutiérrez kardeşler, caz festivalinde Türkiye’deki ilk büyük konserini verecek.

Yeni bir devir açan besteci

Max Richter

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu–3 Temmuz 2025, Perşembe

Klasik müziği elektronik altyapıyla birleştiren besteci ve piyanist Max Richter, bu yaz İstanbul izleyicisiyle açık hava tiyatrosunda buluşuyor. ‘Shutter Island’, ‘Arrival’, ‘The Last of Us’, ‘The Leftovers’, ‘Black Mirror’ gibi sinema, televizyon ve sahne projelerine yaptığı müziklerle bilinen Richter, modern zamanların en sevilen ve en etkili bestecilerinden.

Piyanist, festival konserinde son albümü ‘In A Landscape’in yanı sıra hem kendi kariyeri hem de klasik müzik dünyasında çığır açan albümü ‘The Blue Notebooks’tan bestelerini de çalacak.

Festival biletleri

32’nci İstanbul Caz Festivali’nin avantajlı dönem biletlerinin satış tarihleri şöyle:

Siyah Lale Kart üyeleri için 9 Ocak perşembe saat 10:30

Beyaz Lale Kart üyeleri için 10 Ocak cuma saat 10:30

Kırmızı Lale Kart üyeleri için 13 Ocak pazartesi saat 10:30

Festivalin genel satışlarıysa 14 Ocak salı saat 10:30’da başlayacak.

Biletler, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV Passo gişesinden (pazar hariç her gün 10:00-13:00 ve 14:00-18:00 arası) satın alınabilecek.

Öğrenciler için sınırlı sayıda olan Eczacıbaşı Genç Bilet de 30 liradan satılacak.

Biletler, tüm Garanti BBVA kredi kartlarıyla yüzde 10 indirimli alınabilecek.