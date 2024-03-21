Diken

Yaramazlara biraz batar!

31 kadını öldüren ‘Volga Manyağı’na ömür boyu hapis

‘Volga Manyağı’ olarak bilinen Rus seri katil Radik Tagirov, 31 yaşlı kadını öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Radik Tagirov.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Kazan şehrindeki mahkeme ayrıca Tagirov’u 34 kadına daha cinayete teşebbüs ve saldırıdan da suçlu buldu.


2020’de cinayet şüphesiyle tutuklanan Tagirov suçları 2011 ve 2012 arasında Moskova’nın yaklaşık 730 kilometre doğusundaki Tataristan bölgesi ve çevresindeki 15 şehirde işledi.

Kolluk kuvvetleri, Tagirov’un sosyal hizmet uzmanı, elektrikçi veya tesisatçı kılığına girerek kadınların evlerine girip onları boğduğunu ve değerli eşyalarını çaldığını belirlemişti.

Tagirov, daha önce küçük hırsızlık suçları nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış bir çilingirdi.

Rusya’da, ‘Volga manyağı’ yakalandı

SON HABERLER

Tesla kan kaybediyor

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarındaki büyüme yavaşladığı için Çin’deki üretimi azaltıyor.