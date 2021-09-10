‘300 TL’ye negatif PCR testi garantisi’ne yalanlama

Türkiye’de birçok alanda PCR testinin zorunlu hale gelmesiyle sahtecilik yapanların sayısı arttı. Bunlardan biri de Milliyet’in haberine göre 300 TL karşılığında negatif PCR testi garantisi veriyor. Ancak habere konu olan firma, iddiayı reddetti.

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Tam aşı olmayanlardan, eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere konser, sinema ve tiyatro gibi vtoplu etkinliklere katılımda ve şehirler arası seyahatlerde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu uygulanıyor.

16 milyon kişinin sırası geldiği halde aşısını yaptırmadığı bu süreçte aşı olmak istemeyen bazı kişiler de hukuk dışı yollara başvurabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine tanımlanan aşılarını olmayan bu kişiler, sahte aşı kartlarına ya da sahte negatif sonuçlu PCR testlerinin teminine yöneliyor.

İstanbul Bahçelievler’de bir özel hastanede, Covid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayıt girildiği gerekçesiyle üç hemşire tutuklanmış, üç hastane çalışanı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz, negatif PCR testi almak için Google üzerinden test yapan yerlerle iletişime geçmişti. Habere göre AKER isimli firma, temaslı olduğunu bildirmesine rağmen test yapmadan negatif sonuç garantisi vermişti.

Şirket iddiayı reddetti

Firma bu iddiayı reddederek Yılmaz’ın bağlantıya geçtiğini numaranın kendileriyle ilgisinin olmadığını savundu. Yılmaz’ın şirketin kullandığı GSM hatlarıyla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş olduğunun da HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacağı öne sürüldü.

Şirketin açıklamasının tamamı şu şekilde:

”Bazı internet haber sitelerinde 09.09.2021 tarihli ‘300 TL’ye negatif PCR’ başlığı ile firmamız logosu ve ismi kullanılarak firmamız tarafından ‘Negatif PCR Test Sonucu’ temin edildiğine ilişkin asılsız haberler yayınlanmıştır.

Firmamız, 27.04.2020 tarihinden itibaren resmi makamlar tarafından gerekli izinler sağlanarak, toplu çalışma alanlarında PCR numunesi toplamaktadır. Firmamız tarafından toplanan bu numuneler, numuneleri test etmeye yetkili lisanslı ve bağımsız kuruluşlara iletilmekte ve numunelerin testleri bu kuruluşlar tarafından yapılmakta ve test sonuçları ise yine bu lisanslı ve bağımsız kuruluşlar tarafından E-Nabız Portalı’na işlenmektedir. Firmamız yalnızca PCR numunesi toplamaktadır. Bu nedenle, ilgili haberlerde yer alan iddiaların firmamız bünyesinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Basında çıkan haberlerde ise; firmamız logosu ve ismi izinsiz kullanılarak www.akersaglik.com isimli internet sitesinde ‘Uçuş Testleriniz için PCR Test Servisi’ başlığı altında PCR Testi yapıldığı, kayıtsız çalışılabileceği ve negatif test sonucu temin edildiği iddia edilmiştir.

İlgili internet sitesi ve internet sitesinde yer alan telefon numarası ile firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Bahse konu haberde yer alan SMS görüşmelerinin yapıldığı ve bir takım yanlış bilgilerin verildiği telefon numarasının ise firmamızın yıllardır kullandığı kurumsal GSM hatlarıyla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş olduğu HTS kayıtlarında yapılacak inceleme ile ortaya çıkacaktır. Firmamız bugüne kadar topladığı tüm PCR numunelerini yasal prosedürlere ve etik kriterlere uygun olarak ilgili sağlık kuruluşlarına teslim etmektedir.

Birinci önceliği toplum sağlığını korumak olan şirketimiz, etik değerlerinden, kalitesinden ve samimi duruşundan hiçbir zaman ödün vermeden, bu zorlu pandemi koşullarında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında vatana millete faydalı olacak her zorlukla mücadele edecek kapasiteye sahiptir.

Firmamızın logosu ve ismini kullanılıp, toplum sağlığı hiçe sayılarak şahsi kazanç elde etmeye çalışan kişi ve ya kişiler hakkında ilgili kurumlar nezdinde gerekli yasal süreç başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.

Aker Holding Vekili

Av. Musa KARAASLAN”