28 kentte eş zamanlı ‘FETÖ’ operasyonu: 78 kişiye gözaltı kararı

Ankara merkezli olmak üzere 28 kenti kapsayan ‘FETÖ’ soruşturmasında 78 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bazı ‘FETÖ’ soruşturmalarından elde edilen bilgiler ve itirafçıların beyanlarından isimleri tespit edilen kişileri yakalamak için örgütün Jandarma yapılanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Buna göre ikisi aktif astsubay, 27’si görevden uzaklaştırılan astsubay, ikisi müstafi astsubay ve 47’si askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.