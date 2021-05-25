25 yıl önceki kazada hurdaya dönen Jaguar 1 milyon liraya satıldı

Britanya’nın Oxfordshire bölgesinde, 25 yıl önce trafik kazasında ağır hasar gören Jaguar marka bir araç, açık artırmada 90 bin sterline (1 milyon 73 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: www.walesonline.co.uk

Bonhams Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılan XK150 S 3.8 Drophead Coupe, 1996 yılındaki kazada hurdaya dönmüştü. 1960 yılında trafiğe çıkan aracı 1969’da satın alan Britanyalı sahibi, yağmurlu bir havada ağaça çarptığı kazada yaralanmamış ancak kırmızı renkli Jaguar ağır hasar almış, kullanılmaz hale gelmişti.

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Araç kazaya karışmadan önce… Fotoğraf: Bonhams

Aracın 25 yıldır garajda durduğunu ve 10 bin sterline (119 bin 144 lira) satılacağını tahmin ettiklerini belirten, müzayede evinden Rob Hubbard, “Alan kişi toparlatırsa gelecekte 250 bin sterlin eder. Aslında şimdiki haliyle ödenen para çok görünse de iyi bir yatırım” dedi.

Hubbard, aracın sahibinin birkaç ay önce hayatını kaybettiğini söyledi.