25 bin liraya kadar limitli kredi kartlarında alarm

Yükselen enflasyon karşısında kredi kartlarında kişi başı borç artışı sürüyor. En fazla artış 25 bin lira ve altı limite sahip kredi kartlarında.

Fotoğraf: AA

Bloomberg HT‘nin aktardığına göre ihtiyaç kredilerinde görülen faiz oranlarındaki yükselişin ardından hanehalkı kredi kartı kullanımına yöneldi.

Hem bireysel kredi kartı aktif kullanıcı sayısı hem de kişi başı borç tutarı artışta.

25 bin lira ve altı limite sahip kredi kartlarda limit kullanım oranı sıçradı.

Grafik: Bloomberg HT

Buna karşılık yüksek limitli kartlarda (500 bin lira ve üstü) limit kullanım oranı geriledi. 25-100 bin lira arası limite sahip kartlarda sınırlı bir artış var.