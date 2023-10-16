2028 Olimpiyat Oyunları’na beş branş dahil edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), beş spor branşını 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na dahil etti.

Bayrak futbolu. Fotoğraf: World Games 2022

IOC, Hindistan’ın Mumbai kentindeki 141’nci oturumunda beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’na dahil edilmesini kararlaştırdı.

Beyzbol/softbol, kriket ve lakros için bu karar, Olimpiyat Oyunları’na dönüş anlamına gelirken, bayrak futbolu ve squash olimpiyatlarda ilk kez yer alacak.

Beyzbol/softbol, en son 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer alırken, kriket 1900 Paris Olimpiyatları, lakros ise 1904 St Louis ve 1908 Londra Olimpiyatları’nın ardından 3’üncü kez olimpiyatlara dahil edildi.

2024 ve 2028 yaz olimpiyat oyunları Paris ve Los Angeles’ta