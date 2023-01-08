2022’de 1 milyon kişi Türkiye’ye saç ektirmeye gelmiş

Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler, 2022 yılında 1 milyon kişinin saç ekimi için Türkiye’ye geldiğini söyledi.

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Terziler, şunları söyledi: “Turkish Airlines, Turkish Hairlines esprileri yapılmaya başlandı. Yurt dışına uçtuğumuzda sürekli saçı bantlı insanlar görüyoruz. Bunlar gerçekten gurur verici işler. Tabii eğer kaliteli bir hizmet sunabilirsek. Diş hizmetleri noktasında 500 milyon dolar ciroyu geçtiğimizi söyleyebiliriz.”

‘‘Estetik cerrahisinde de 400 milyon dolar seviyelerini yakaladık” diyen Terziler, sağlık turizmi sektörünün 2022 yılını çok verimli geçirdiğini belirterek, genel hastane hizmetlerinde 4 milyar dolarlık hizmet ihracatı yapıldığını söyledi.

Yabancı turistlerin kaplıca turizmine de ciddi ilgi gösterdiğini aktaran Terziler, kaplıca turizminden elde edilen gelirle birlikte 10 milyar doları aşan rakama ulaşıldığını vurguladı.

‘Denetimler artırılmalı’

Sağlık Bakanlığı tarafından denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini aktaran Terziler, “Merdiven altı işletmelere göz açtırılmaması gerekiyor. Bu tip işletmeler hem ülkemizin imajını bozuyor hem şu an olumlu olarak esen rüzgarı tersine çeviriyor. Özellikle saç ekiminde bunu çok görüyoruz. Çantacı diye tabir edilen bir kesim var. Ülkemiz dışına gidip kaçak bir şekilde saç ekimi yapıp Türk doktorlarının hemşirelerinin adını lekeliyorlar” dedi.