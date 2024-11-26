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Yaramazlara biraz batar!

2018'de ölen kız çocuğunun babası ve babanın iki eski eşine gözaltı

Arnavutköy’de altı yıl önce Sazlıbosna Barajı’nda cesedi bulunan beş yaşındaki kız çocuğun babası ve babanın iki eski eşi gözaltına alındı. 

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

‘Babam kardeşimi öldürdü, göle attı’

2018’de barajda balık tutan bir kişinin oltasına takılması sonucu cesedi bulunan M.İ.E’nin kardeşinin, okuldaki rehber öğretmenine “Babam kardeşimi öldürdü, göle attı” demesi üzerine durum polise bildirildi.


Pedagog eşliğinde olayla ilgili bilgisine başvurulan çocuk koruma altına alınırken, 40 yaşındaki baba Cahit E. ve eski eşleri olan ölen çocuğun annesi M.E. ile Z.Ö gözaltına alındı. 

Çocuğuna şiddet uyguladığı söylenen babanın emniyetteki ifadesinde, “Ölünce götürdüm, göle attım” dediği öğrenildi.

Şüphelilerin HTS kayıtlarının incelendiği ve Adli Tıp Kurumu’ndan çocuğun babasıyla DNA eşleştirme raporunun beklendiği kaydedildi. 

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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