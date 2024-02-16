20 Teknoloji devi anlaştı: Seçimlerde yapay zekanın ‘aldatıcılığıyla’ mücadele edecekler

20 teknoloji şirketi, dünya genelinde bu yıl düzenlenecek seçimlerde yapay zekanın aldatıcı kullanımına karşı birlikte mücadele etme taahhüdünde bulundu.

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AA’nın haberine göre 20 teknoloji şirketi adına paylaşılan ortak açıklamada, zararlı yapay zeka içeriklerini tespit ederek karşı koymak için birlikte çalışma sözü verildi.

Bu şirketlerin, ‘2024 Seçimlerinde Yapay Zekanın Yanıltıcı Kullanımıyla Mücadeleye Yönelik Teknoloji Anlaşması’nı imzaladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın seçmenleri aldatmak amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulan zararlı içeriklere karşı teknolojinin kullanılmasına yönelik bir dizi taahhüdü içerdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, anlaşmanın çevrim içi toplulukları zararlı yapay zeka içeriklerine karşı korumaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Anlaşmaya imza atan şirketler şöyle: