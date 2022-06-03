1970’lerde öğretmeninin tacizine uğramıştı: Okul 400 bin sterlin ödeyecek

İskoçya’da yaşayan bir adama, 40 yılı aşkın süre önce öğretmeninin tacizine uğradığı okul tarafından 400 bin sterlin (8 milyon 288 bin lira) ödenecek.

Fotoğraf: Press Association

Kimliği sadece ‘Frank’ olarak açıklanan adam, 1975-1981’de, 7-18 yaş grubunun gittiği ‘Fettes College’ adlı okulun öğrencisiydi.

BBC’deki habere göre Frank öğretmeni tarafından sınıfta dövüldü ve cinsel tacize uğradı. Annesiyle durumu okul yönetimine bildirdi. Öğretmen bir ay uzaklaştırılıp görevine döndü. Yıllarca depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunlarla uğraşan Frank 2000’lerin ortasında bir kez daha hem okula hem polise şikayette bulundu. Ancak iki taraftan da kendisini yıkan bir yanıt aldı: ”Bu kadar yıl sonra ne yapmamızı istiyorsunuz?”

Öğretmeni, ‘hastalıklı’ olarak tanımlayan ve ”Masasına gidip ödevlerimi gösterdiğimde beni taciz ederdi. Bir sefer de kapıya yaslayıp taciz etti” dedi.

Son olarak okulu yöneten vakfın yöneticilerine dava açtı. Taraflar Frank’e 400 bin sterlin ödenmesi konusunda uzlaştı.

‘Diğer mağdurlar için umut olsun’

Frank’in avukatlarından Kim Leslie şunları söyledi: ”Frank’in güçlü duruşu ve ısrarı sayesinde bir sonuç elde ettik. Fettes çok sayıda taciz davasıyla karşı karşıya kaldı. Ama sanıyorum Frank’in zaferi kamuoyuyla paylaşılan ilk başarı. Diğer mağdurlara umut olmasını diliyorum.”

Fettes College, geçen yıl İskoçya Çocuk Tacizi Soruşturması kapsamında özür dileyen eğitim kurumları arasındaydı. Okulun açıklamasında, ”Fettes geçmişte cinsel, fiziksel taciz olaylarının ve psikolojik şiddetin yaşadığını kabul ediyor ve mağdur olan tüm öğrencilerden içtenlikle özür diliyor” denmişti.