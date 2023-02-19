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Yaramazlara biraz batar!

19 yaşındaki erkeğe Alzheimer teşhisi kondu: Dünyanın en genç vakası

Çin’de, Alzheimer teşhisi konan 19 yaşındaki kişi, ‘en genç Alzheimer vakası’ olarak literatüre geçti.

Fotoğraf: Unsplash

Çin’in Pekin kentinde, Xuanwu Hastanesi’ndeki nörologlar, 19 yaşındaki bir erkek hastada hafıza kaybı, beynin hipokampüs bölgesinde küçülme gibi Alzheimer bulgularına rastladı. Kişi ‘en genç Alzheimer vakası’ olarak literatüre geçti.


Vakayı inceleyen nörologlar, genç Alzheimer vakalarıyla ilgili daha çok veriye ihtiyaç duyduklarını söyleseler de bu beklenmedik teşhis, hastalığı yaşlılıkla ilişkilendiren yaygın kabulün yeniden ele alınmasına sebep olacak.

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