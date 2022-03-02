17 yaşındaki liseli, tacizle suçladığı adamı tabancayla vurup öldürdü

Kars’ta 17 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu, kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü üç çocuk babası 40 yaşındaki adamı öldürdü.

Olay, dün sabah Arpaçay ilçesindeki Kardeştepe köyünde meydana geldi.

Zanlı A.E., köy meydanında rastladığı Birdal Doğan’ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Dört mermi isabet eden adam öldü.

Doğan’ın cesedi Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, A.E. de gözaltına alındı.

A.E., savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: “Beni bir süredir rahatsız ederek, ‘Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim’ diyordu. Bu lafları beni rahatsız ediyor ve korkutuyordu. Olay günü köy meydanındaki çeşmeye gittim. Beni görerek yine aynı söylemlerde bulundu. Ben de üzerimdeki babama ait silahla kendisine ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, pişmanım.”

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.