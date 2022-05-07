17 köpek tarım ilacıyla zehirlenmiş

Manisa’da 17 köpeğin tavuk etlerine katılan tarım ilacıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.
Salihli ilçesinde 19 Nisan’da 22 sokak köpeği yemek yemelerinin ardından zehirlenmiş, 17’si ölmüştü. Jandarma, milli parklar, veterinerlik ve zabıta ekipleri ortak çalışma başlatmıştı.
Köpeklerin zehirlendiği bölgede bulunan tavuk etinden alınan numune, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilmişti.
Müdürlüğün test-analiz raporunda, köpeklerin yedikleri tavuk etinde öldürücü etkiye sahip, yüksek düzeyde metomil bulunduğu belirlendi.
Köpekleri zehirleyenler aranıyor.