17 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara dahil 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
- Bolu
- Karabük
- Kastamonu
- Ankara
- Eskişehir
- Sivas
- Kayseri
- Afyonkarahisar
- Denizli
- Burdur
- Antalya
- Adana
- Rize
- Trabzon
- Erzurum
- Kars
- Van
Yaramazlara biraz batar!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara dahil 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
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