17 il için sağanak uyarısı

48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı, olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi: “Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?”