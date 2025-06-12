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Yaramazlara biraz batar!

17 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara dahil 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.

Fotoğraf: Canva

Sağanak beklenen iller:


  • Bolu
  • Karabük
  • Kastamonu
  • Ankara
  • Eskişehir
  • Sivas
  • Kayseri
  • Afyonkarahisar
  • Denizli
  • Burdur
  • Antalya
  • Adana
  • Rize
  • Trabzon
  • Erzurum
  • Kars
  • Van

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