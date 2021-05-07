17 aydır kızlarını göremiyorlar: Hindistan’da mahsur kaldı

Avustralya’da yaşayan Hintli bir çiftin beş yaşındaki kızları salgın nedeniyle sınırlar kapanıp uçuşlar iptal olunca Hindistan’da, büyükanne ve babasının yanında mahsur kaldı. Çift 17 aydır kızlarını göremiyor.

Fotoğraf: BBC

Malezya’da yaşayan Drisya ve Dilin, 2019’da kasım ayının sonunda Hindistan’a, ailelerinin yanına tatile gitti. Beş yaşındaki kızları Johannah’ı büyükanne ve büyükbabasının yanında Kerala eyaletinde bıraktı ve Malezya’ya döndü. Covid-19 salgını patlak verdi ve sınırlar kapandı. Çift birkaç ay içinde Avustralya’ya yerleşecekti. Sınırlar açılıp uçuşlar iptal olunca Johannah’ın uçuşu iptal oldu. Uçuşlar başladığında da küçük kızın Malezya vizesinin süresi bitmişti. İkili, kızlarını alamadan Avustralya’ya gitmek zorunda kaldı. Ve, asıl zor süreç orada başladı.

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173 çocuktan biri

Salgın sürecinde önlem amaçlı katı kurallar uygulayan Avustralya’nın Sydney kentine yerleşen Drisya ve Dilin, son günlerde vaka sayısında rekor üzerine rekor kıran Hindistan’da mahsur kalan ve Avustralya’ya dönemeyen 173 çocuktan biri Johannah’a kavuşmak için uğraştı. Defalarca uçak bileti aldı; uçuşlar iptal oldu.

Hükümetin organizasyonuyla kaldırılan uçaklardan birine bindirmek istedilklerinde ise iki ülke arasında uçuş düzenleyen havayolu şirketi Qantas tarafından 14 yaşından küçük olduğu için yalnız seyahat edemeyeceği bilgisi verildi.

Drisya ve Dilin dönemeyeceklerini düşünerek Hindistan’a gitme riskini göze alamadı. İkisi de Avustralya’ya dönmek isteyen ancak Hindistan’da mahsur kalan 9 bin kişiye dahil olacaklarından emindi.

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Çarelerden biri özel uçak kiralamak gibi görünüyordu; tabii bu da mümkün değildi! Bir diğeri ise çocukların yalnız seyahat etmesine olanak tanıyan bir charter havayoluydu. Ay başında böyle bir şirket aracılığıyla Hindistan’ın Bangalor kentinden Sydney’e yapılacak bir uçuşta yer ayarladılar. 6 Mayıs’ta kızları evde olacaktı. Ancak vakaların artması nedeniyle Avustralya hükümeti Hindistan’dan tüm uçuşları iptal edince bu plan da suya düştü.

Dilin, “Son umudumuzdu artık ne yapacağımızı şaşırdık” diyerek ikisinin de kızlarını çok özlediğini, onun da onları çok özlediğini söyledi.

Komiteye seslendiler

Çift, kızlarına kavuşmak için bugün son olarak Avustralya Senatosu bünyesinde hükümetin Hindistan’da kalanları getirmeye yönelik çabalarını soruşturan bir komiteye seslendi: “Lütfen bu tutum gözden geçirilsin. O charter uçuşunda bizim kızımız gibi anne-babalarından ayrı kalan yedi çocuk daha vardı. Biz sosyal medya üzerinden iletişim kurduk. Hepsi adına sizden rica ediyoruz. Lütfen bu eziyete son verin. Çocuklarımızı getirin.”

Dilin gözyaşları içinde şöyle konuştu: “Biz onu gördüğümüzde büyümüş olacak. Hayatımızdan neredeyse 1.5 yıl çalındı. Biliyorum her gün ağlıyor orada.”

Yetkililer, hükümetin çocukların Avustralya’ya dönmesi için ailelerle işbirliği yaparak bir çözüm üretmeye çalıştığını açıklarken Avustralya’nın Hindistan’daki yüksek komiseri Barry O’Farrell ise geçen yıl aralık ayından beri 20 çocuğun ailesine kavuştuğunu söyledi.