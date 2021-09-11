15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devlet’ten yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

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Başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kağıt bedelinin yatırılarak, kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilmeli.

Başvuru yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması da şart.

Değerli kağıt bedeli, ‘https://ivd.gib.gov.tr‘ adresi üzerinden kredi veya banka kartı ile ödenebilecek. Anlaşmalı bankalar aracılığı ile de ödeme yapmak mümkün.

Başvurusu yapılacak çocuğun, son altı ay içerisinde çekilmiş MERNİS’te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda TCKK başvurusunda da aynı fotoğrafı kullanılabilecek.

Ayrıca, kimlik kartının teslimatıyla ilgili sadece yurt içi adresler seçilebilecek.