Diken

Yaramazlara biraz batar!

15 kişilik minibüste 56 göçmen taşıyan sürücü gözaltına alındı

Van’ın Tuşba ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin takibe aldığı minibüs sürücüsü M.İ. tarlaya girdi. 15 kişilik minibüsten 56 göçmen çıktı.

Fotoğraf: DHA

Van-Erciş yolundaki Çolpan Mahallesi’nde, takip edildiğini fark eden M.İ., minibüsün kontrolünü kaybederek tarlaya girdi. Araçtan inip kaçmaya çalışırken yakalandı. 

Reklam

Minibüste Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 56 göçmen taşıdığı anlaşıldı. Göçmenler, Erciş Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

M.İ. ise gözaltına alındı.

SON HABERLER

Thodex kurucusunun kaçış görüntüleri

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Gezi’ye ‘torba dava’: Kavala’nın tutukluluğu devam

Gezi Parkı eylemleri, üçüncü kez yargılanıyor. 12 Haziran 2014’te ilk olarak Taksim Dayanışması bileşenlerinin yargılanmasıyla başlayan sürecin son halkasında davaya, Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı üyesi 35 kişi sanık olarak eklenmek isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın, Amerikalı akademisyen Henri Barkey ile birlikte ‘darbe girişimi’yle ilgili suçlandığı dosyanın da eklenmesiyle şimdiye kadar Gezi eylemlerle ilgili açılmış hacmi en geniş ‘torba dava’ söz konusu.