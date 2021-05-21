15 kişilik minibüste 56 göçmen taşıyan sürücü gözaltına alındı

Van’ın Tuşba ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin takibe aldığı minibüs sürücüsü M.İ. tarlaya girdi. 15 kişilik minibüsten 56 göçmen çıktı.
Van-Erciş yolundaki Çolpan Mahallesi’nde, takip edildiğini fark eden M.İ., minibüsün kontrolünü kaybederek tarlaya girdi. Araçtan inip kaçmaya çalışırken yakalandı.
Minibüste Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 56 göçmen taşıdığı anlaşıldı. Göçmenler, Erciş Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
M.İ. ise gözaltına alındı.