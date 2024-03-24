Emre Kongar: Böyle olur bizde adalet reformu

İktidar, güya “Adalet Reformu” adı altında iktidarın kamuoyuna sunduğu yeni yasa değişiklikleri ile, Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma yollarını daha zorlaştırır ve uzatırken, hemen hemen herkesi her an hapse atma olanağı veren “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi” hakkında, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddeyi, yeniden ve daha da kesinleştirerek yürürlüğe soktu.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen, yeni bir “Reform Paketi” ile aynı “muğlak” maddeyi yasalaştıran iktidara karşı, pek çok Hukuk Profesörü ve Demokratik Toplum Örgütü karşı çıktı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ilgili maddenin yerel mahkemeler tarafından çok geniş yorumlandığına dikkat çekmiş ve maddenin öngörülebilir olmadığına bu nedenle de kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi de Ekim ayında “kişilerin eyleminin ağırlığı dikkate alınmaksızın örgüte üye olmak suçuyla cezalandırılmasının” keyfilik yarattığını belirterek düzenlemeyi iptal etmişti.

İktidar hem AYM hem de AİHM kararlarına karşı direniyor…

Hem de yasa çıkararak!

Emre Kongar’ın yazısı



