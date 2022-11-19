14 yaşındaki mucitten kulaklıkla ‘ilaçsız’ enfeksiyon tedavisi

Orta kulak iltihabı çocukluk çağında en sık geçirilen hastalıklardan. Okul öncesi çocukların yüzde 85’i bir kez, yüzde 50’si ise iki ya da daha fazla orta kulak iltihabı geçiriyor. Tedavi edilmediğinde duyma kaybı, yüz felci, menenjit ve beyin apsesi gibi sorunlara yol açabiliyor. Peki ya orta kulak iltihabı ilaç kullanmadan teşhis ve tedavi edilebilseydi? Hem de sadece bir kulaklık kullanarak…

Leanne Fan ve geliştirdiği kulaklık

İşte 14 yaşındaki orta okul öğrencisi Leanne Fan, geliştirdiği Finsen kulaklıklarıyla bunu başarma yolunda çok büyük bir adım attı. İcat ettiği kulaklığıyla ekim ayında, ‘Amerika’nın En İyi Genç Bilim İnsanı’ unvanını kazandı.

Leanne bu buluşun tohumlarını, üç yıl önce, cilt tüberkülozu için ışık tedavisini kullanarak 1903’te Nobel Tıp ödülü kazanan Niels Finsen’in çalışmalarını öğrendiğinde atmış. “Mavi ışık tedavisini başka nerelerde kullanabilirim?” diye sormuş kendisine…

Sonrasında araştırmalara devam etmiş ve kulaklıklara da ilham kaynağı Finsen’in adını vermiş.

Ekim ayında 3M Young Scientist Challenge’a katılan Fan, San Diego’daki evine, ‘Amerika’nın En İyi Genç Bilim İnsanı’ unvanı ve 25 bin dolarlık (Yaklaşık 465 bin lira) birincilik ödülü ile döndü. Leanne, Finsen kulaklıkların yakın gelecekte insanlara yardımcı olabileceği konusunda iyimser.

“Harika olan şey, yemeniz gereken bir ilaç yapmadığım için onay almak çok daha kolay olacak” diyor.

Leanne, 25 bin dolarlık ödülünün bir kısmıyla patent almak ve araştırmalarını geliştirmek istiyor.