Diken

Yaramazlara biraz batar!

12 yaşındaki çocuk, sancısı tutan hamile annesini sel sularında kürek çekerek hastaneye yetiştirdi

Kenya’da, 12 yaşındaki bir kız çocuğu, sancısı tutan hamile annesini sel sularında kürek çekerek hastaneye yetiştirdi.

Fotoğraf: BBC

Busia bölgesinde yaşayan Judith Anyango Akala, önceki gün saat 03:00’te sancılandı. Kocası gece çalıştığı için kızıyla yalnızdı. Yaşadıkları Rukala Köyü, aşırı yağışların ardından göl sularının taşması nedeniyle sular atlındaydı. Akala ailesi, evlerini terk etmek zorunda kalmış bir kampta kalıyordu.

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Akala, kızından kendisini en yakındaki hastaneye götürmesini istedi. Bir kayığa atladılar ve küçük kız vargücüyle kürek çekmeye başladı. Karanlıkta önünü görebilmek için ise annesinin cep telefonunun ışığını kullandı. İkili tarlaların bulunduğu alanlarda birkaç kez kayboldu ama sonunda yolu buldu.

Anne-kız sel sularındaki bir saatlik yolculuk sonucunda Rukala Sağlık Merkezi’ne ulaştı ve bir iki saat sonra bebek dünyaya geldi.

Merkezdeki doktorlardan Felix Pambula, “Doğum evde olsaydı anne ve bebek ölebilirdi. Kısa olan kordon bebeğin boynuna dolanmıştı. İyi ki buraya getirmeyi başarmış” dedi.

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Dün taburcu olan Akala, kızının ‘kahramanı’ olduğunu söyledi, çadırda yatıp kalktıkları kamptaki koşulların yeni doğmuş bir bebeğe bakmak için uygun olmadığını belirterek yardıma ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

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