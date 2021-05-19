Adana’da, trafik polislerinin denetiminde durdurulan 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi indi. Taşımacılık izin belgesi olmadığı belirlenen sürücüye 3 bin 249 TL ceza kesildi.
D-400 kara yolunda salgın tedbirlerine yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Mahir Omar yönetimindeki 01 MA 2033 plakalı minibüsü durdurdu. Balık istifi yolculuk yapan tarım işçilerini tek tek araçtan indirdi. 27 kişinin taşınabilmesi için minibüsün iç kısmı yeniden düzenlenerek oturma grupları çıkarılmıştı.
Ruhsata işlenmeden düzenlemeler yapılan minibüs, trafikten men edilirken, Omar’a ceza kesildi. Ayrıca minibüsteki yolculara da ‘sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal’den idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.