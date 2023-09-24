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Yaramazlara biraz batar!

114 kiloluk ‘Buda’ çalındı

ABD’nin Los Angeles kentindeki bir galeriden tarihi bir Buda heykelinin çalındığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Pixabay (Temsili)
Fotoğraf: Pixabay (Temsili)

Polisin açıklamasına göre Barakat adlı galeriden 18 Eylül’de çalınan heykel yaklaşık 114 kilo ağırlığında ve 1,5 milyon dolar değerinde.


Güvenlik kameralarında hırsızların galerinin arka bahçesindeki heykeli bir kamyonete yükleyip götürdüğü görülüyor.

Galerinin sahibi Fayez Barakat, “Bu heykel evimdeydi, daha sonra herkes görsün diye galeriye koymuştuk” dedi.

Barakat, Japonya’daki Edo Dönemi’ne (1603-1867) ait eseri 55 yıl önce satın almış.

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