11 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Hakkari

Siirt

Şırnak

Van

Bitlis

Muş

Erzurum

Kars

Ardahan

Ağrı

Iğdır

Fotoğraf: MGM

Ani sel, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.