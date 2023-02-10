105 saat sonra Yusuf bebek ve ağabeyi enkazdan çıkarıldı: İsteği kavurma ve kola

Hatay’da yıkılan bir binanın enkazından 105’inci saatte 1 buçuk yaşındaki Yusuf ile 7 yaşındaki ağabeyi çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.
Depremin beşinci gününde enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı’ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti.
Çalışmalar sonucu üç katlı evin enkazından önce 1 buçuk yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı.
Kavurma ve kola istedi
Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi.
Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken “Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım” dedi.