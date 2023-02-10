105 saat sonra Yusuf bebek ve ağabeyi enkazdan çıkarıldı: İsteği kavurma ve kola

Sanatçı Haluk Levent, kendisine ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne yapılan ‘organize’ saldırılara, sevenlerinin ‘Afad da bizim Ahbap da’ diyerek karşılık vermesini isterken, çok sayıda kişi Levent’e destek çıktı.