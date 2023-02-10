101’inci saatte Diyarbakır ve Hatay’da üç kişi kurtarıldı

Depremden etkilenen Diyarbakır’da, yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı. Aynı dakikalarda Hatay’da 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş enkazdan kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı’nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat’a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101’inci saatte kurtarıldı.

Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da da aynı saatte Hikmet Yiğitbaş kurtarıldı

Hatay’da termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, saat 23:00’ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş’a ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı.

Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş’a sarılarak sözünü tuttu.

Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.