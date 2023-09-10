10 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul’da fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan raporda sekiz il için sarı, iki il içinse turuncu kodlu uyarı verildi. Öte yandan İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Artvin, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğusunun yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla’nın ve Aydın’ın iç kesimleri, Denizli, Antalya’nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan uyarıda ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

10 ile sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış beklenen Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için ‘sarı’, Rize ile Artvin içinse ‘turuncu’ uyarıda bulundu.

İstanbul’a fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, fırtına uyarısı yapılmıştı: “Marmara’da rüzgarın yarın (10 Eylül 2023 Pazar) günü öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”