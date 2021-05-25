1 milyon dolar isabet eden kupon çöpten çıktı

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir kadın, kazı kazan kuponuna ikramiye çıkmadığını zannederek satın aldığı market çalışanından çöpe atmasını istedi. Ancak kupona 1 milyon dolar (8.42 milyon lira) ikramiye isabet etmişti!

Fotoğraf: Massachusetts Lottery

Mart ayında, ‘Diamond Millions’ adlı oyunda şansını denemek isteyen Lea Lea Rose Fiega aceleyle kazınması gereken yerleri kazıdı ve ikramiye yok sanıp atılmasını istedi. 30 dolar (252 lira) ödediği kuponu atmaları için Southwick’teki, sürekli alışveriş yaptığı marketin çalışanlarına verdi.

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Market sahibinin oğlu Abhi Shah, ’10 gün sonra’ kuponun çöpteki kağıt yığınları arasında durduğunu, tamamen kazınmadığını, Fiega’nın 1 milyon dolar büyük ikramiyeyi kazandığını fark etti.

Fiega’yı tanıyan ve kuponun ona ait olduğunu bilen Shah ailesiyle konuştuktan sonra, işyerine gitti; anne-babasının kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. “İşim var çalışıyorum” yanıtını alınca da, “Mutlaka gelmelisin” diyerek ısrar etti.

Markete gittiğinde karşılaştığı sürpriz nedeniyle havalara uçtuğunu anlatan Fiega, “O gün öğle yemeği arasında aldım kuponu. Açtım, acelem vardı. Doğru düzgün kazımamışım bile. Çöpten çıktığına ve bana ulaştığına inanamıyorum” dedi.

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Ocak ayında Covid-19’a yakalanıp iyileştiğini anlatan Fiega, ikramiyeyi alır almaz birilerine yardım edeceğini söyledi.