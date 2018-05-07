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Yaramazlara biraz batar!

Üniversitelerin bölünmesi altı bin akademisyeni etkileyecek

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Birçok üniversitenin bölünerek yeni üniversiteler kurulacak olmasının, yaklaşık altı bin akademisyeni etkileyeceği bildirildi.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verileri, Türkiye’deki devlet üniversitelerinde toplam yedi milyon öğrenci bulunurken, 134 bin 689 da akademisyenin olduğunu ortaya koydu.

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Buna göre 333 öğrenci başına bir profesör, 547 öğrenci başına bir doçent, 230 öğrenci başına bir doktor öğretim üyesi, 248 öğrenci başına bir öğretim görevlisi ve 163 öğrenci başına da bir araştırma görevlisi düşüyor.

Binlerce akademisyenler yeni okullara

En fazla akademisyen İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Gazi Üniversitesi’nde. Bölünmeyle birlikte bu iki üniversitedeki yaklaşık üç bin akademisyen yeni okullara gidecek.

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Gazi Üniversitesi’nden 19 bin öğrenciyle 855 akademisyenin yeni Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne aktarılacağı öğrenildi.

İÜ’nün bölünmesi durumunda 32 bin öğrenciyle birlikte toplam iki bin 49 akademisyenin İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’ne gönderileceği ifade edildi.

Toplamda ise bin 210’u profesör olmak üzere altı bin 208 akademisyen yeni okullarda görev alacak.

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