Ziraat batık kredilere ödeme kolaylığı getiriyor

Ziraat Bankası, kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin 2020 sonu itibariyle takip hesaplarına intikal etmiş kredilere ödeme kolaylığı imkanı getireceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon lirayı geçmeyen bireysel, tarımsal ve kurumsal müşterilerin bu imkandan faydalanabileceği ifade edildi.

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Açıklamada borçların takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyeceği de belirtildi.

Uygulama, 8 Mart-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar, bireysel kredi müşterileri için 100 bin lira, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin lira ve diğer kurumsal kredi müşterileri için de 500 bin lira olarak belirlendi.

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Kamu bankaları tarafından geçen sene düşük faizle sağlanan kredilerle özellikle konut satışlarında rekor kırılmış, bireysel ve ticari kredilerde de ciddi büyüme sağlanmıştı.

Ziraat Bankası’nın 2020 bilançosuna göre takipteki kredi rasyosu yüzde 2.3 seviyesindeyken, bankacılık sektörünün ise son açıklanan ocak rakamlarına göre söz konusu rasyo yüzde 4.08 seviyesinde.