Zeynep Gürcanlı: ‘Kandil zaferinin’ rüzgarıyla gelecek bir baskın seçim…

Türkiye, son dönemde PKK teröristlerini büyük ölçüde ülke sınırları dışına çıkarmayı başardı. PKK artık Irak’ın kuzeyinde Kandil ve Sincar’da, Suriye’nin kuzeyinde PYD-YPG kontrolündeki bölgede varlık gösteriyor.

ABD’nin, PYD-YPG’ye yönelik desteğinin Washington’daki devir teslimi ile değişmeyeceği -gerek Biden’in Başkan Yardımcılığı dönemindeki politikaları, gerekse seçim kampanyası sırasındaki söylemleri nedeniyle- kesin.

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Bu durumda Ankara’ya PKK’yla mücadele açısından ‘açık alan’ olarak Irak kalmış görünüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları son dönemde sınır ötesinde giderek daha geniş bir alanı kontrol ederken, PKK ile mücadeleye Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin de dahil edilmesi başarıldı.

PKK ile mücadelenin simgesi haline gelmiş Kandil’in Mehmetçik tarafından dağıtılması, AK Parti ve ortağı MHP’nin güvenlikçi politikalarının ‘en tepe noktasını’ oluşturacaktır.

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‘Kandil zaferinin’ rüzgarıyla gelecek bir baskın seçim ise, Cumhur İttifakı’na yeni bir soluk alma, ABD’nin karşısına da ‘halkının güvenoyunu almış’ hükümet olarak çıkma imkanını getirebilir.

2021 çok sıcak geçecek gibi..

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı