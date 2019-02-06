Yurt dışında toplam 5 milyon Türk var: Ülke ülke veriler…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre yurt dışında yaklaşık 5 milyon Türkiye vatandaşı yaşıyor.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta yurt dışı Türk topluluklarına dair verileri paylaştı.

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Rakamlar yurt dışında 5 milyon Türk olduğunu gösteriyor. En çok Türk ise 2 milyon nüfusla Almanya’da.

Buna göre Bhutan, Tonga ve Tuvalu’da hiç Türk yaşamıyor.

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Kuzey Kore, Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs), Ermenistan, Nijerya ve İzlanda dahil 25 ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili veri yok.

Tam liste şöyle: