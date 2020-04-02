Yunanistan sığınmacıların ‘corona’ testi pozitif çıkınca kampı karantinaya aldı

Yunanistan, bir sığınmacı kampındaki 20 kişide yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıkmasından sonra kampı karantinaya aldı.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Atina’daki bir hastanede doğum yapan 19 yaşındaki bir sığınmacı kadının corona virüsüne yakalandığı tespit edildikten sonra 63 sığınmacıya daha test yapıldı.

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Genç sığınmacı kadın böylece Yunanistan’daki kalabalık mülteci kamplarında bulunan binlerce sığınmacı arasında ‘corona‘ya yakalanan ilk kişi oldu.

Bakanlığın açıklamasına göre, teşhis edilen vakaların hiçbirinde belirti görülmedi. Testlerin ise devam ettiği belirtildi.

Bakanlık, Atina’nın 75 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve içinde 2 bin 500 sığınmacının yaşadığı Ritsona kampının içindeki ve dışındaki tüm dolaşımın kısıtlandığını ve kampın 14 gün boyunca karantinada tutulacağını ifade etti.

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Ülkedeki ilk corona virüslü vakayı şubat sonunda açıklayan Yunanistan’da şu ana kadar toplam 1415 vaka tespit edildi ve 50 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti.