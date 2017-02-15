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Yaramazlara biraz batar!

YÖK’ten ‘terörle mücadele’de ve 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin yakınlarına ‘özel öğrenci’ statüsü

 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), ‘terörle mücadele’ sırasında hayatını kaybeden polis ve askerlerin yanısıra darbe girişiminde hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarına ‘özel öğrenci’ statüsü hakkı verdi.

Fotoğraf: DHA

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın duyurduğu yeni düzenleme kapsamındaki öğrenciler isterlerse 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren seçtikleri üniversitelerde ‘özel öğrenci’ statüsünde öğrenim görebilecek.

‘Özel öğrenci’ statüsü verilen kişiler, üniversitede normal eğitim-öğretim programından birine kayıtlı olmadıkları halde bazı derslere katılabiliyor. Ancak diploma alamıyor, eğitimlerine ilişkin belge veriliyor.

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